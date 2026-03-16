ASELSAN’dan 166,4 milyon dolarlık dev imza

Türkiye’nin önde gelen savunma şirketlerinden ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamayla iki önemli sözleşmeye imza attığını duyurdu. Toplam değeri 166,45 milyon dolar olan anlaşmaların teslimatlarının önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Güdüm sistemleri için 111,8 milyon dolarlık anlaşma

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 111 milyon 850 bin dolar tutarında güdüm sistemleri tedarik sözleşmesi imzalandı. Proje kapsamında teslimatların 2027–2028 yılları arasında yapılacağı belirtildi.

Elektro-optik sistemlerde ihracat hamlesi

Şirket ayrıca yurt içi bir platform üreticisiyle 54 milyon 600 bin dolarlık elektro-optik sistem ihracat sözleşmesi yaptı. Bu sistemlerin, yurt dışındaki kullanıcılara teslim edilmek üzere üretileceği açıklandı.