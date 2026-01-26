ASELSAN’dan Asya-Pasifik'e 171 milyon dolarlık ihracat anlaşması
Türkiye'nin savunma sanayii devi ASELSAN, Asya-Pasifik bölgesindeki müşterileriyle toplam 171 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmeleri imzaladı. Anlaşmaların, haberleşme sistemleri ile insansız deniz araçlarına yönelik faydalı yüklerin satışını kapsadığı öğrenildi.
Savunma sanayii devi ASELSAN, Asya-Pasifik bölgesindeki müşterileriyle 171 milyon doları tutarında ihracat sözleşmeleri imzaladı.
KAP'a bildirildi
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre söz konusu anlaşmalar, haberleşme sistemleri ile insansız deniz araçlarına yönelik faydalı yüklerin doğrudan satışını kapsıyor.
Uluslararası portföy güçleniyor
İmzalanan sözleşmeler, ASELSAN'ın Asya-Pasifik pazarındaki varlığını güçlendirirken, şirketin yüksek katma değerli savunma teknolojilerinde ihracat odaklı büyüme stratejisini destekleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.