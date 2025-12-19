Aselsan'dan dev hamle: NATO üyesi ülkeyle 410 milyon dolarlık anlaşma

Aselsan, NATO üyesi bir ülkeyle toplam 410 milyon dolar tutarında ihracat anlaşmasına imza attı.

KAP’a yapılan bildirimde, "Aselsan, NATO üyesi olan bir müşterisi ile elektronik harp sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 410 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.

TUSAŞ ile de imzalar atılmıştı

Şirket, geçtiğimiz ay da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile aviyonik sistem tedarikine yönelik 101,8 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalamıştı. Bu anlaşmanın, savunma sanayisinde yürütülen yerli projelerin geliştirilmesine katkı sağlaması hedeflenmişti.

Aselsan, yaklaşık 940 milyar TL piyasa değeriyle Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında en yüksek değere sahip firma konumunda bulunuyor.