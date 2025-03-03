Aselsan'dan Savunma Sanayii Başkanlığı ile dev sözleşme

Aselsan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile harp sistemlerinin tedarikine yönelik yeni bir sözleşme imzaladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre sözleşme bedeli 54 milyon dolar (yaklaşık 1,7 milyar TL) olarak belirtildi.

Sözleşme kapsamında tedarik edilecek harp sistemlerinin teslimatlarının 2028 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

KAP’a yapılan açıklamada, “ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yeni nesil Elektronik Harp Sistemlerinin tedarikine yönelik 54.000.000,- USD tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir” denildi.