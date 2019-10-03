ASFAT, 29 firmayla 308 ürün için protokol imzaladı

03 Ekim 2019

Mehmet KAYA

Zirvenin açılış törenine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da katıldı. Açılış töreninde, Askeri Fabrika ve Tersane İşletmesi (ASFAT) ile 29 firma arasında, 308 ürünün yerli üretimi için protokol imzalandı. ASFAT, bu ürünlere 10 yıla kadar tek tedarikçi olarak alım garantisi verme yetkisine sahip.

İkinci kez düzenlenen Askeri Radar ve Sınır Güvenliği zirvesinde Ankara’da bir savunma sanayii serbest bölgesi kurulması da gündeme geldi. Bu konuda sektörün talebini dile getiren MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Basri Acar,“Ankara’da Savunma Sanayi Serbest Bölgesi kurulmasını talep ediyoruz. Savunma sanayisinde kullanılan ürünlerin yerlilik oranlarının artırılması da taleplerimizden biri. İhale şartnamelerinin buna göre tasarlanması yerli ve milli savunma sektörünün gelişmesi için önemlidir. KOBİ’lerin savunma sanayisi için tedarikçi olmalarının önü açılmalıdır” dedi.

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan da konuşmasında sektöründeki firmaların ölçek ekonomisi yakalaması gerektiğini belirterek, bunun da KOBİ kullanımını gerektirdiğini, özel bir komitenin bu yönde teknik çalışma yürüttüğünü açıkladı.