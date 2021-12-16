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Asgari Geçim İndirimi kalktı

Asgari ücretten gelir vergisinin kaldırılmasıyla, Asgari Geçim İndirimi'nin de uygulanmasına gerek kalmadı.

ANKARA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022’de uygulanacak asgari ücretin 4 bin 250 TL olarak belirlendiğini ve damga vergisi ile gelir vergisinin kaldırıldığını açıkladı.

AGİ kalktı

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) asgari ücret ve aşan ücretler için asgari ücrete kadar olan kısmına, gelir vergisinden indirilerek uygulanıyordu. Asgari ücret, gelir vergisinden muaf olduğu için AGİ'nin uygulanmasına da gerek kalmadı.

 

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