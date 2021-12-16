Asgari Ücret 2022'de 4 bin 250 lira oldu

Mehmet KAYA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022’de uygulanacak asgari ücretin 4 bin 250 TL olarak belirlendiğini ve damga vergisi ile gelir vergisinin kaldırıldığını açıkladı.

Erdoğan, bu tutarın en düşük seviye olduğunu, evlilik ve çocuk durumuna göre artış gerçekleşeceğini kaydetti.

Açıklama, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törenle yapıldı. Asgari ücret işçi-işveren ve hükümet temsilcilerinin mutabakatıyla belirlenmiş oldu.

Erdoğan, yüzde 50 olan bu artış oranını “tarihi” olarak nitelerken, vergi indirimiyle işverene verilen desteğin 450 TL düzeyinde gerçekleştiğini vurguladı.

Halen uygulanan işverene sigorta primlerinden mahsup yoluyla yapılan destek konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bakan Bilgin'den 'sosyal barış' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin söz aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Uzun zamandır merak edilen asgari ücretle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Kararımızı verdik. Biz de bu süreçte özellikle komisyondaki katkılarıyla işveren sendikalarımıza işçi sendikalarımıza teşekkür ediyoruz." dedi

Bilgin, "Sosyal politikalarla dayanışmayı ve sosyal barışı korumak çok önemlidir. Asgari ücret de bu işlevleri yerine getiren bir kurumdur" ifadelerini kullandı.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da "Devletimiz en iyisini yapabilmek için çalışıyor. Bizim bakış açımız da çok net. Çalışan olmadan işveren olmaz" dedi.

Türk - İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ise "Zorlu ve iyi bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Yaptığımız çalışmanın emekçileri tatmin edeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.