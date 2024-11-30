Asgari ücret 2025: Zam için geri sayım başladı! Patronların masaya getireceği teklif belli oldu 

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı ve 2025 yılında kaç lira olarak uygulanacağı merak konusu…

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık’ta ilk toplantısını yapacak. Komisyonda işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 temsilci bulunuyor.

İşçi tarafının beklentisi

İşçileri temsilen masaya dört işçi ve bir sendika yöneticiyle oturacak TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’dan dün kritik bir açıklama geldi.

Atalay, asgari ücretin işçilerin aileleri ile birlikte insanca yaşayacak düzeyde olması gerektiğini belirterek, söz konusu seviyeye ilişkin yapacakları tespiti ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi.

İşçi tarafından henüz net bir oran telaffuz edilmedi. Ancak beklenti en az Merkez Bankası’nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 44.

Patron tarafının teklifi

İşverenleri temsilen komisyonda yer alan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) masaya getireceği teklifle ilgili kritik bir gelişme yaşandı.

Türkiye Gazetesi’nin iddiasına göre patronlar, Merkez Bankası’nın 2024 sonu enflasyon hedefi yüzde 44 ile 2025 yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 21 arasında bir oranla, yani yüzde 32,5 ile pazarlık masasına oturacak.

Açlık ve yoksulluk sınırı

Asgari ücret zam senaryolarını değerlendirirken akıla bulunması gereken kritik bir ölçü var. O da TÜRK-İŞ’in 37 yıldır aralıksız açıkladığı açılık ve yoksulluk sınırı.

TÜRK-İŞ dün kasım ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırını araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Kasım ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi anlamına gelen açlık sınırı 20 bin 562 liraya yükseldi. TÜRK-İŞ'in hesaplamasına göre; yoksulluk sınırı ise 66 bin 976 lira 7 kuruş oldu.

Yüzde 32,5 zam gelirse...

Yüzde 32,5’lik asgari ücret zammı kamuoyuna yansıyan en somut haber olarak dikkat çekiyor. Peki Ocak 2025’te yürürlüğe girecek, Şubat 2025’te ise ilk kez hesaplarda olacak asgari ücret senaryoları neler?

İşte oran oran asgari ücret 2025 zam tablosu:

* Asgari ücrete yüzde 32,5 zam yapılırsa çalışanların eline geçecek rakam 22 bin 527 lira olacak.



* Yüzde 35 zam verilirse asgari ücret 22 bin 952 liraya yükselecek.

* Yüzde 36: 23 bin 122 lira

* Yüzde 37: 23 bin 292 lira

* Yüzde 38: 23 bin 462 lira

* Yüzde 39: 23 bin 632 lira

* Yüzde 40 zam durumunda maaşlar 23 bin 802 liraya yükselecek.

* Yüzde 41: 23 bin 973 lira

* Yüzde 42: 24 bin 143 lira

* Yüzde 43: 23 bin 313 lira

* Yüzde 44: 24 bin 483 lira

* Asgari ücret zammının yüzde 45 olması halinde işçiler 24 bin 653 lira maaş alacak.

* Yüzde 46: 24 bin 823 lira

* Yüzde 47: 24 bin 993 lira

* Yüzde 48: 25 bin 163 lira

* Yüzde 49: 25 bin 333 lira

* Asgari ücrete yüzde 50 zam gelmesi durumunda çalışanların alacağı ücret 25 bin 503 liraya yükselecek.

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