Asgari ücret 2026'da ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,23, yıllık yüzde 33,29 arttı. Böylece enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşirken aylık enflasyonda 8 ayın zirvesi görüldü, yıllık enflasyon 16 ay sonra artış gösterdi.

Enflasyon farkı doğrudan asgari ücreti etkilemiyor ama asgari ücret belirlenirken enflasyon büyük oranda hesaba katılıyor.

Türkiye’de milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2026 asgari ücret görüşmeleri önümüzdeki aralık ayında başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni ücreti belirlemek için masaya oturacak.

Ekonomistler ve piyasa analistleri şimdiden farklı senaryolar üzerinde duruyor. JPMorgan’ın raporuna göre, 2026’da asgari ücrete yüzde 20 civarında bir artış yapılması bekleniyor. Bu senaryoya göre net ücret yaklaşık 26 bin lira seviyesinde olacak.

Ancak analistler, enflasyonun yüksek seyrinin ücretlerin alım gücünü düşürmeye devam edeceğini vurguluyor.