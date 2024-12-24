Asgari ücret 22 bin lira mı, 23 bin lira mı, 24 bin lira mı olacak? Yoksa 30 bin liraya mı dayanacak

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, bugün Dünya Gazetesi'nde gündeme taşıdığı asgari ücret konusuna YouTube kanalında da değindi.

Erdursun asgari ücretin 1 Ocak 2024'ten bu yana 17 bin 2 lira olarak uygulandığını anımsatarak, asgari ücretlinin yeni yılda alım gücünün korunması için 2025 asgari ücretinin 24 bin 904 lira olması gerektiğine dikkat çekti.

Özgür Erdursun asgari ücrete yüzde 35 üzeri bir artış yapılması halinde de emekliye refah payı verileceği öngörüsünde bulundu.

Yüzde 100 söyleyebilirim ki...

Dünya gazetesi yazarı Erdursun, asgari ücretin yaklaşık yüzde 46,5 zamla 24 bin 904 lirası olmasının ise zam değil enflasyon farkı anlamına geleceğini ifade etti.

TÜRK-İŞ'in yüzde 74'lük artışla 29 bin 583 liralık asgari ücret teklifini de değerlendiren Özgür Erdursun, "Ben bu oranlarda asgari ücretin artmayacağını yüzde 100 söyleyebilirim. Asgari ücret 29 bin, 30 bin lira gibi rakamlar olmayacak" dedi.

Erdursun sözlerine şöyle devam etti: "Benim kendi beklentim 22 bin, 23 bin lira bandında olur. Yüzde 35,5’lık artış yaparlarsa 23 bin 50 lira civarında bir asgari ücret açıklanır diye düşünüyorum."

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin belirlenmesi için dördüncü toplantının perşembe ya da cuma günü yapılacağını duyurdu.