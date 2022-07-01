Asgari ücret 5.500 lira oldu

Hüseyin GÖKÇE

2016 yılından bu yana yıllık olarak belirlenen asgari ücret, yıllık enflasyonun yüzde 70’i aştığı dönemde 6 yıl aradan sonra ilk kez aynı yıl ikinci kez belirlendi. Hükümet, işçi ve işveren sendikalarından oluşan asgari ücret tespit komisyonu, 2022 yılı ikinci yarısı için asgari ücreti, 1 Ocak’ta belirlenen ücrete göre yüzde 30 artırarak 5 bin 500 lira olarak belirledi. Yeni asgari ücret 1 Ocak 2023’e kadar geçerli olacak.

Asgari ücret tespit komisyonunun yaklaşık 1 haftalık çalışmasının ardın yılın ikinci yarısı için belirlenen asgari ücret 328 dolarlık seviyesi ile yıl başında belirlendiği dönemdeki seviyesini ancak koruyabilmiş oldu.

Asgari ücretin yılda bir kez belirlenmeye başlandığı 2016 yılında 442 dolara karşılık gelen asgari ücret, 2017’de 396 dolara gerilerken, 2018 yılında 425 dolara çıktı. Bu tarihten sonra bir daha 400 doların üzerini göremeyen asgari ücret, 2019 yılı için 378 dolar, 2020 yılı için 390 dolar ve geride bıraktığımız 2021 yılı için ise 383 dolar olarak belirlenmişti. Bu yıla TL cinsinden yüzde 50 artışla 4253 lira ile başlayan asgari ücretin dolar karşılığı 316 dolar seviyesindeydi. Ancak kurda yaşanan hareketlilik, 4253 liralık asgari ücreti 30 Haziran itibarıyla 254 dolara kadar düşürmüştü.

Bu kez İstanbul’da açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücreti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile birlikte açıkladı.

Erdoğan: Asgari ücrete yüzde 30 ara zam yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: “Türkiye ekonomik tuzaklara karşı kendi geliştirdiği programı uyguluyor. Bunu başarıyla yürütürken, önce salgın sonra savaş yeni bir durumla karşı karşıya geldik. Kur ve enflasyon yükselişi olarak yaşadık. Fiyat artışı oranları değişik olsa da ekonomik işleyiş farklıdır. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederken asıl önceliğimizi vatandaş sorunu çözümüne yöneltiyoruz. Yaklaşık 4 yıldır uyguladığımız programda önceliğimiz, iş, aş, huzur, umut korunması olmuştur. Vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışı enflasyon sıkıntılarını asla görmezden gelmedik. Her insanın refah kaybını telafi edecek tedbirleri devreye aldık ve devam ediyoruz. Her alanda üretimi destekleyerek çarkların durmasına müsaade etmedik. Çalışanları enflasyona ezdirmemekle kalmayıp hayat pahalılığı karşısında da destekledik. Yılbaşında ciddi artış yaptık.

Artışı işverenin üzerine yıkmadık. Tüm maaşların asgari ücret kadar kısmında aldığımız vergilerden sarfı nazar ettik. Aralık ve Ocak aylarında enflasyon artışı, maaş zamlarının yetersiz kalmasına sebep oldu.

Kamu çalışanları ve emeklilerin maaşına yüzde 40 üzerinde enflasyon farkı artışı zaten yapılacak. Asgari ücretlilerin de kayıplarını telafi etmek gerektiğini gördük. Asgari ücrete Temmuzdan geterli olmak üzere 30 ara artış yaptık. Net 5 bin 500 lira olacak. Devlet işverenlere de 100 lira destek verecek.

Asgari ücret (TL) Dolar/ TL Asgari ücret (dolar) 2022/07 5500 16.74 328 2022/06 4253 16.69 254 2022/01 4253 13.44 316 2021 2825 7.37 383 2020 2324 5.95 390 2019 2020 5.34 378 2018 1603 3.77 425 2017 1404 3.54 396 2016 1300 2.94 442 *Dolar kuru, asgari ücretin belirlendiği Merkez Bankası döviz satış kurlarıdır

Çalışma Bakanı Bilgin: Emekçileri koruyacak neticeye ulaştık

Komisyonu yeniden toplantıya davet ettim. Komisyon çalışmalarını yaptı. çalışanlarımızı enflasyona karşı koruyacağız. Asgari ücretli çalışan emekçilerimizi koruyacak neticeye ulaştırdık. Bütün ücretlilerden vergi dışı bırakılacak. Bütün kamu çalışanları da asgari ücretin vergi dışı bırakılması sebebiyle 300-350 lira gelir elde edecekler.

TİSK Başkanı Özgür Akkol: Bütün imkanlarımızı zorladık

Kıymetli bir karar paylaşımı için bir aradayız. Bugüne kadar ülkemiz için faydalı her kararın arkasında durduk. Paydaşlar faydası için gayret gösteriyoruz. Güzel bir rakam belirledik, bu sene özel güncelleme yapmak için hızlıca toplandık. Tartışma ve farklı görüşler olabilir, bütün imkanlarımızı zorlayarak, çalışma, işveren, istihdamı gözeten denge bulmaya gayret ettik. Asgari ücret temel ücrettik, esas olan ortalama ücretin artmasıdır. Mutabakatla belirledik asgari ücreti. Tüm çalışanların ücretinden asgari ücret kadar kısmından vergi alınmaması devam edecek.