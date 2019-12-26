Asgari ücret açıklandı, Türk-İŞ toplantıyı terk etti

26 Aralık 2019

Yaklaşık 1 aylık süren asgari ücreti belirleme maratonu bugün son buldu. Bakan Selçuk'un net 2 bin 324 TL olarak açıkladığı asgari ücret, Türk-İŞ'in en az 2 bin 578 TL'lik beklentisinin altında gerçekleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun her toplantısında 2 bin 578 TL'nin altındaki tekliflerde masaya oturmayacaklarını yineleyen Türk-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, Bakan Selçuk'un sözlerini tamamlamasının ardından söz aldı.

TÜRK İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, karara muhalefet ettiklerini dile getirdi ve toplantıdan ayrıldı. Irgat, "Açıkladığınız rakamı işçi kesimi olarak kabul edemeyeceğimizi ifade ediyorum. Karara muhalefet ediyoruz ve toplantıdan ayrılıyoruz" dedi.

Bir kişinin yaşam maliyeti: 2 bin 578 TL

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl asgari ücret sürecini Hak-İş ve DİSK ile iletişim halinde yürüten Türk-İş'in, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı konuşmama konusunda ısrar ediyordu.

2020 yılı asgari ücret belli oldu