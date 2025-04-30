ASGARİ ÜCRET ARTACAK MI? Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuzda asgari ücrete zam var mı?

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. Milyonlarca çalışanda beklenti bir hayli yüksek. Asgari ücrete 2022-2023 yıllarında ara zam yapılmış, 2024 temmuzda ise bir artış olmamıştı. 2025 yılında ara zam konusu yeniden gündeme gelirken "Asgari ücrete ara zam gelecek mi?" sorusu sıklaşıyor. İşte son durum...

Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Asgari ücrete ara zam henüz gündemde değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmasının şu an için planlanmadığını, ancak enflasyonda beklenmeyen bir olumsuzluk yaşanması durumunda tekrar gündeme gelebileceğini belirtti. Gerek görülürse Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararıyla ara zam yapılabileceğini söyledi.

3 aylık enflasyon farkı kaç oldu

TÜİK verilerine göre, 2025 yılı Ocak-Mart döneminde:

SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06 oldu.

Memurlar için 3 aylık enflasyon farkı ise yüzde 3,83 olarak açıklandı.