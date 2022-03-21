Asgari ücret artacak mı? Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Son dönemde asgari ücrete ek zam beklentisi artarken, milyonlarca vatandaş bu konuda atılacak adımları beklemeye başladı. DÜNYA Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin olağanüstü şartlar oluşması halinde değiştirileceğini söyledi.

"Asgari ücret tekrar gözden geçirilecek mi?" sorusuna cevap veren Bakan Bilgin, "Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50’nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık’ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık’tır." dedi.

Asgari ücrete yapılan artışın işsizliğe yol açacağı iddialarına da yanıt veren Bakan Bilgin, "Bizim iktisat metodolojisinde üzerinde durduğumuz bir şey vardır. Aynı anda iki olay olduğunda, bunlar arasındaki ilişkin nedensel, tesadüfi, konjonktürel ilişki olabilir. İşsizlik maaşına başvurulardaki artış şu andaki konjonktür kaynaklı olabilir. Yani asgari ücretin artışıyla ilgisi yok. Her asgari ücret döneminde işsizlik bir süre artıyor, sonra tekrar istihdam aynı seviyeye geliyor. Asgari ücret artışı işsizliğe yol açar tezi de Nobel Ekonomi Ödülünü alan David Cardin’in tezi ile yanlışlandı. İstihdamı olumsuz etkileyen faktörler farklı konjoktürel faktörler, dünya ekonomisindeki, teknolojideki değişim filan etki ediyor. Mevcut durumda, hem yasal hem içinde bulunduğumuz iktisadi süreç içerisinde yapılan reel olarak asgari ücretteki artış önemli bir orandır. Bunu kısa sürede şu ayda veya bu ayda değişmesini öngörmüyoruz." ifadelerini kullandı.