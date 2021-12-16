Asgari ücret belli oldu

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamı belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022'de geçerli olacak yeni asgari ücreti açıklıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Komisyon asgari ücretin 4 bin lira üzerinde olması yönünde görüş bildirmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Uzun zamandır merak edilen asgari ücretle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Kararımızı verdik. Biz de bu süreçte özellikle komisyondaki katkılarıyla işveren sendikalarımıza işçi sendikalarımıza teşekkür ediyoruz." dedi