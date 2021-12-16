Asgari ücret belli oluyor

Milyonlarca işçinin dört gözle beklediği asgari ücret maratonunda sona gelindi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Ankara’da son toplantısını gerçekleştiriyor.

Toplantının ardından taraflar Cumhurbaşkanlığı’na geçecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2022 için uygulanacak asgari ücreti saat 15.00'de düzenlenecek toplantı ile açıklayacağı öğrenildi.

Neler yaşanmıştı?

Yüksek artış söylemlerinin öne çıktığı bir atmosferde başlayan asgari ücret görüşmelerinin ilk üç toplantısında taraflar uzlaşı sağlayamadı.

TİSK ev sahipliğinde gerçekleşen üçüncü toplantı sonrasında ise iyimser hava dağıldı.

Son toplantının ardından Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TİSK’in 3 bin 100 lira civarında bir rakamı doğru bulduğunu, TÜRK-İŞ’in 3 bin 900 liranın altına düşülmeyeceğini belirttiğini kaydemişti.

TİSK ise "Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında asgari ücrete ilişkin hiçbir teklif veya rakam dile getirilmemiştir" açıklamasını yapmıştı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da "Asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır" ifadesini kullanmıştı.

3 konuda uzlaşma sağlandı

Öte yandan tarafların 3 konuda uzlaşma sağladığı kaydedilmişti. Bu konular ise şöyle sıralanmıştı:

- Asgari ücretteki işçi primlerinden 5 puanlık indirim yapılması (işveren payında olduğu gibi)

- Gelir vergisi birinci diliminin yıllık brüt asgari ücrete eşitlenmesi

- Asgari ücret işveren desteğinin toplu sözleşmeleri işyerlerinde yüzde 6, diğerlerinde yüzde 3 olarak belirlenmesi.