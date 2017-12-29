Asgari ücret bugün belli oluyor

29 Aralık 2017

Yaklaşık 6 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona gelindi.

İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, ikinci toplantısını 15 Aralık'ta Türk-İş Genel Merkezi'nde, üçüncü toplantısını 22 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) düzenleyen komisyon, dördüncü ve son kez bugün saat 14:00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplandı.

İşçi kesimini Türk-İş'in, işveren kesimini ise TİSK'in temsil ettiği toplantıda belirlenecek yeni asgari ücretin geç saatlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Halen brüt bin 777 lira, net bin 404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkata alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net bin 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu.

Kaynak: AA