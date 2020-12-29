"Asgari ücret, emeği enflasyon karşısında, ihracatçıyı rekabette korudu"

İşçi, işveren ve kamu kesiminin çok hassas bir değerlendirme yaptığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Belirlenen asgari ücreti işçinin ve işverenin ihtiyaçlarına karşılık buldukları bir seviye olarak görüyoruz.” dedi.

"Alım gücünün yüksek olması bizim için de hayati derecede önemli"

“Biz sanayici ve ihracatçıyız" diyen Eskinazi, "Bizim ürettiklerimizin daha yoğun talep görmesinde asgari ücret en önemli parametrelerden bir tanesi. Alım gücünün yüksek olması bizim için de hayati derecede önemli. Asgari ücretlinin harcamalarının büyük çoğunluğunu oluşturan temel gıda maddeleri, elektrik, su, doğalgaz, kira gibi ana kalemlerdeki artış asgari ücrete verilen artış seviyesinde ya da altında. Ancak, pandemi şartlarında hem üretimin düştüğü, hem de maliyetlerin arttığı ortamda belirlenen asgari ücret beklentilerin uzağında kaldı gibi gözükse de gerçekçi bir ücret belirlendi.” şeklinde konuştu.