Asgari ücret görüşmeleri başladı! Asgari ücret ne kadar olacak?

Yeni yıl öncesinde asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik çalışmalar devam ediyor. 4 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk kez toplanırken, toplantıya hükümet yetkilileri ile işçi ve işveren sendikası yetkilileri katıldı. Yapılan görüşmelerde taraflar beklentilerini paylaştı. 2020'nin son günlerinde Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden olan asgari ücret konusunda muhalefet partileri ve sendikalar da taleplerini dillendirmeye başladı. CHP asgari ücretin en az 3 bin 100 lira, İYİ Parti ise en az 3 bin lira olması gerektiğini dillendirirken, DİSK ise asgari ücretin en az 3 bin 800 lira olması gerektiğinin altını çizdi.

DİSK: Asgari ücret 3 bin 800 lira olmalı

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu düzenlediği basın toplantısında asgari ücret konusunda açıklamalarda bulundu. Kriz ve salgınla birlikte emekçi sınıfların yoksullaştığının altını çizen Çerkezoğlu, "Asgari ücret birçok Avrupa ülkesinde sembolik bir ücrettir ama Türkiye'de milyonların meselesidir. 10 milyon işçi asgari ücretin altında ve asgari ücrete yakın çalışmaktadır." dedi.

Asgari ücretin birçok parametreyi belirlediğini de sözlerine ekleyen Çerkezoğlu, "Asgari ücret giderek ortalama ücret haline gelmiştir. Asgari ücret tümüyle vergi dışında bırakılmalı. 2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalıdır." ifadelerini kullandı.

CHP ve İYİ Parti'nin asgari ücret talebi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından önce açıklamalarda bulunan muhalefet partileri beklentilerini açıkladı. CHP milletvekili Veli Ağbaba, asgari ücretin en az 3 bin 100 lira olması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin asgari ücret sıralamasında sonlarda olduğunun altını çizen Ağbaba, "Merkez Bankası kur verilerine göre, 1 Ocak 2020 tarihinde dolar 5,95 liradır. Merkez Bankası'nın 13 Kasım 2020 tarihli yıl sonu dolar tahmini ise 7,90 liradır. 1 Ocak 2020 tarihinden Merkez Bankası'nın son yıl sonu dolar tahmini arasında dolarda yaşanan artış yüzde 32,77 oranındadır. Asgari ücrete dolar kurunda yaşanan yüzde 32,77’lik artış göz önüne alındığında, 2 bin 324 lira net asgari ücrete en az yüzde 32,77 oranında zam yapılması gerekmektedir. Bu durumda asgari ücret, en az 776 lira zam ile net 3 bin 100 lira olmalıdır. Ayrıca asgari ücrette vergi kesintisine de son verilmelidir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücretin yüzleşilmesi gereken bir konu olduğunu söyledi. Hakkaniyetli bir asgari ücret modeli üzerine çalıştıklarını ifade eden Akşener, ""Mevcut durumda brüt asgari ücret 2 bin 943 lira. Gelir vergisi, SGK primi ve işsizlik sigortası fonu kesintileri yapıldıktan sonra çalışanımızın eline net 2 bin 325 lira geçiyor. Diğer taraftan asgari ücretli bir çalışanı istihdam etmek için işverenimizin cebinden ise 3 bin 458 lira çıkıyor. Bu hem maaşı kuşa dönen çalışanımız açısından hem de yüksek bir maliyet üstlenen işverenimiz açısından kabul edilebilir bir durum değil. Bizim önerimiz şudur: Brüt asgari ücreti 3 bin liraya çıkarıp asgari ücretli çalışanımıza brüt kazancının tamamını ödeyelim. Yani, işverenimiz, çalıştırdığı asgari ücretli vatandaşımızın gelir vergisini ve SGK primini devlete değil çalışanına versin. Devletimiz de çalışanımızın gelir vergisini ve SGK primini üstlensin. Böylece, asgari ücretle çalışan vatandaşımızın eline net 3 bin lira geçerken, işverene olan maliyeti ise 3 bin 458 lira olmaya devam etsin. Yani çalışanımızın eline geçen asgari ücreti 2 bin 325 liradan, 3000 liraya çıkaralım ama işverene olan maliyetini de arttırmayalım."dedi.

HDP'den asgari ücret açıklaması

HDP İstanbul İl Örgütü asgari ücretin 4 bin lira olmasını talep etti.

HDP İstanbul İl Eş başkanı Elif Bulut, “İnsanların yaşayabileceği kadar ücret alması ve yaşamın sürdürebilmesi adil bir bütçe ile olur. Bunun için asgari ücret en az 4 bin TL olmalı diyoruz" dedi

HDP İstanbul İl Eşbakanı Erdal Avcı da, “Partimizin önerdiği 4 bin TL bile dövizin artması durumunda asgari ücret ile yaşamı sürdürme konusunda eksik kalabilir” ifadelerini kullandı.

HDP Milletvekili Musa Piroğlu ise "Borçlar ödenemezse elektrik hemen kesilir. Doğalgazı ödenemezse geceyi soğuk geçirir yurttaşlar. Çünkü alınan ücret asgari ücrettir. Asgari ücret yaşam giderleri üzerinden hesaplanır, Türkçesi asgari yaşamdır yani ölmeden ayakta kalmaktır" şeklinde konuştu.

Saadet Partisi'nden 8 bin lira önerisi

Asgari ücret sürerken en yüksek talep Saadet Partisi'nden geldi. SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında asgari ücret görüşmelerini değerlendirdi.

Türk-İş'in dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 482 lira, yoksulluk sınırının ise 8 bin 86 lira olarak açıkladığını aktaran Karaduman, "Açıklanan enflasyon rakamlarının gerçekle bir ilgisi yoktur. Gerçek enflasyon yüzde 40 oranındadır. Asgari ücrete yapılan zamların da bu orana göre yapılması gerekir. Asgari ücret yoksulluk sınırı üzerinden belirlenmelidir. Sosyal devleti olmanın adabına uygun bir şekilde vatandaşları memnun edecek bir zammın yapılması gerekir." dedi.

Asgari ücret bir ülkenin gelişmişliğinin göstergesi olduğuna dikkati çeken Karaduman, işvereni de zor duruma düşürmeyecek şekilde asgari ücretin yoksulluk sınırı olan 8 bin liranın altında olmaması gerektiğini dile getirdi.

BBP 2 bin 855 lira dedi

Büyük Birlik Partisi (BBP), 2021'de geçerli olacak net asgari ücretin en az 2 bin 855 lira olmasını istedi.

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, partinin aralık ayı olağan Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı, Genel Başkan Mustafa Destici'nin başkanlığında çevrim içi yapıldı.

Toplantıda, 2021 yılı net asgari ücretin, bütçe giderlerine uygun şekilde artırılarak (yüzde 22,88) en az 2 bin 855 lira olmasının teklif edilmesine karar verildi.

CHP #AsgariÜcretÖnerim etiketiyle kampanya başlattı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ilki gerçekleştirilirken, CHP bu konuyu sosyal medyaya taşıdı. Asgari ücretin 3 bin 100 lira olması gerektiğini savunan CHP, sosyal medyadan #AsgariÜcretÖnerim etiketiyle kampanya başlattı.