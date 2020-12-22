Asgari ücret görüşmelerinde 3. tur
2021'de geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik çalışmalar üçüncü toplantıyla devam edecek.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantısını yapacak.
COVID-19 tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenecek toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türkİş heyeti görüşlerini sunacak. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmalarında sona yaklaşılıyor. İlk toplantı 4 Aralık'ta, ikinci toplantı 15 Aralık’ta gerçekleştirildi.
Bu hafta Türkiye İstatistik Kurumu’nun zam pazarlığında dikkate alınan verilerinden olan bir işçinin asgari geçim tutarının gündeme gelmesi bekleniyor.