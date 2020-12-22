Asgari ücret görüşmelerinde 3. tur

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantısını yapacak.

COVID-19 tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenecek toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türkİş heyeti görüşlerini sunacak. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmalarında sona yaklaşılıyor. İlk toplantı 4 Aralık'ta, ikinci toplantı 15 Aralık’ta gerçekleştirildi.

Bu hafta Türkiye İstatistik Kurumu’nun zam pazarlığında dikkate alınan verilerinden olan bir işçinin asgari geçim tutarının gündeme gelmesi bekleniyor.