Asgari ücret görüşmelerinde son durum: Asgari ücret kaç TL olacak? 

Asgari ücret görüşmelerinde sona gelinirken, 2022'de uygulanacak asgari ücretin önümüzdeki günlerde belirlenmesi bekleniyor. Düzenlemenin yıl sonuna gelinmeden yapılacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette ciddi bir artış olacağı açıklamasını yaptı. Diğer taraftan işçi ve işveren sendikaları ise geride kalan toplantılarda ortak bir noktada buluşamadı.

Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş asgari ücrette 3 bin 900 lirayı kırmızı çizgi olarak belirlerken, işveren tarafını temsil eden TİSK ise 3 bin 100 lira seviyesinde bir ücret önerisinde bulundu. Geride kalan üç görüşmeden sonuç çıkmazken, milyonlarca asgari ücretli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenecek son toplantıyı beklemeye başladı.

Ciddi bir artış olacak

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette ciddi bir artış olacağını söyledi.

Türkiye'de asgari ücretle çalışan sayısının ifade edildiği gibi 15-20 milyon civarında olmadığını söyleyen Bakan Bilgin, “Bu rakamlar doğru değil, doğrusunu ben biliyorum çünkü vergi alıyoruz, prim alıyoruz. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli var. Ailelerle birlikte oluşturduğu bütünlüğü ele almamız lazım. Asgari ücret, adı üzerinde asgari bir ücrettir. Araştırma yaptırdım, işçilere sordum, işverenlere sordum, profesyonellere sordum. İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 700 ile 4 bin arası beklentisi olduğunu söyledi. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeyde talep ettiğini gördüm. Sebepsiz değil. Onlar; 'Evet artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz.' Biz buradan, sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerin beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır. Daha yüksek düzeyde açıklanması önemlidir, ekonomik olarak daralmadan geçiyoruz. Bunu anlıyoruz. Asgari ücret çalışanlarımızı korusun, aynı zamanda Türkiye'nin ve bütün dünyanın yaşadığı ekonomik dalgalanmalardan Türkiye'ye de rahat nefes aldırsın. Rahat nefes alacak seviyede belirleyeceğimizi ifade etmek isterim.” dedi.

Asgari ücret araştırma sonuçları

Asgari ücret konusunda yapılan araştırma sonuçları geçtiğimiz günlerde vatandaşlarla paylaşılmıştı. Ankete katılan işverenlerin yüzde 34’ü asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine yönelik soruya 3 bin 501 lira ile 3 bin 750 lira arasında cevabını vermişti. işverenlerin yüzde 19.3’ü 3 bin 251-3 bin 500 lira, yüzde 13.7’si ise 3 bin 751-4 bin lira arasında olması gerektiği yönünde görüş bildirmişti. Ankete katılan çalışanların yüzde 37.3’ü asgari ücretin 3 bin 750-4 bin lira arasında olmasını isterken, yüzde 13’ü ise 4 bin-4 bin 500 lira arasında olması gerektiğini bildirmişti.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan görüşmeler sonucunda belirleniyor. Komisyon bu süreçte 4 kez toplanırken, ilk ve son toplantıya bakanlık, ikinci ve üçüncü toplantıya ise işçi ve işveren sendikaları ev sahipliği yapıyor.