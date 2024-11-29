Asgari ücret görüşmelerinde son durum! İlk toplantı tarihi belli oldu: Zam senaryoları neler?

Çalışma hayatını doğrudan ilgilendiren asgari ücret zam maratonu başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık’ta yapacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon Türkiye’nin ekonomik koşullarını göz önüne alarak bir rakam belirleyecek ve tespit edilen ücret Ocak 2025’te yürürlüğe girecek. Çalışanlar zamlı maaşları ise Şubat 2025’te alacak.

Asgari ücret zammı doğrudan 7 milyon, dolaylı olarak ise tüm çalışanları ilgilendiriyor. Çalışma hayatı açısından hayli kritik olan bu ücrete 2025 yılı içerisinde ikinci bir zam gelmesi beklenmediği için belirlenecek rakam daha da önem arz ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçileri temsilen bulunan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 2025'teki asgari ücretin işçinin ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde olması gerektiğini vurguluyor.

Atalay bugün yaptığı açıklamada, TÜRK-İŞ’in belirleyeceği rakamın kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Asgari ücret görüşmeleri Aralık boyunca sürecek

Komisyonda işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Toplam 15 üyeden oluşan komisyonda, taraflar taleplerini dile getirirken, ekonomik göstergeler masaya yatırılacak.

İlk toplantının ardından komisyonun ay boyunca toplam dört kez bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmelerin sonunda, asgari ücretin ekonomik dalgalanmalar, artan yaşam maliyetleri ve işçi taleplerine uygun bir şekilde belirlenmesi bekleniyor.

Ekonomik beklentiler ve asgari ücrette zam senaryoları

2025 yılı için asgari ücrette yapılacak zam oranı henüz netleşmese de, uzmanlar enflasyon oranları ve ekonomik göstergeler doğrultusunda şu senaryoları değerlendiriyor:

* %20 zam: 20.402 TL

* %30 zam: 22.102 TL

* %40 zam: 23.802 TL

* %47 zam: 25.000 TL

Uzmanlara göre, belirlenecek rakam yalnızca enflasyon farkını değil, işçilerin refah düzeyini artıracak bir payı da içermesi gerekiyor.

Yıllara göre asgari ücret ve net dolar karşılığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret artışına ilişkin yaptığı açıklamada, “Biz, hiçbir çalışanımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Geçmiş yıllarda verdiğimiz yüksek zam oranlarıyla bunu kanıtladık. Yeni dönemde de aynı hassasiyetle hareket edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Uluslararası kuruluşlardan uyarılar

IMF ve S&P gibi uluslararası kuruluşlar, Türkiye’de asgari ücret artışlarının enflasyon hedefleriyle uyumlu olması gerektiğini vurguladı. IMF, düşük gelirli kesimlere yönelik desteklerin artırılmasını önerirken, S&P, asgari ücretteki artışın enflasyonu körüklememesi gerektiğine dikkat çekti.

"Alım gücü korunmalı"

Duayen iktisatçı Mahfi Eğilmez, yaptığı değerlendirmede, asgari ücrette yapılacak zammın alım gücünü koruyacak seviyede olması gerektiğini belirtti. Eğilmez, “Eğer alım gücünü iade etmezsek, yapılan zamlar yalnızca kağıt üzerinde kalır” dedi.

Asgari ücretlinin tekrardan 17 bin TL'lik bir alım gücü olması için gerekli olan zam oranını da paylaşan Eğilmez, "Yüzde 44-45 oranında biz zamma denk geliyor. Bunu yapmazsak vatandaşın satın alma gücünü harcamış oluyor" dedi.