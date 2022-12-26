"Asgari ücret içimize sinmedi"

Kavlak, sendikasının Eskişehir Şubesi Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, bu yıl komisyonda müzakereleri Türk-İş adına kendisinin yürüttüğünü belirterek “O masada hepimizin canını yakan, bizi canımızdan bezdiren vergi oranları ile ilgili değişiklik de talep ettik. Bugün Türkiye’de ücretli çalışanlar üzerinde ağır vergi yükü var. Yılın başında aldığımız net ücret, vergi kesintileri nedeni ile ilerleyen aylarda giderek azalıyor. Bugün bu vergi sistemi ile artık biz azalan gelirliyiz. Adil bir vergi düzeni gelene kadar her kapıyı çalacağız, ilgili herkese gideceğiz" diye konuştu.