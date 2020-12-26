Asgari ücret için son toplantı 28 Aralık'ta

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunu 4. Toplantı için 28 Aralık günü toplantıya çağırdığını açıkladı. Bu toplantıda tarafların resmi olarak talep ve ücret seviyesi önerilerini açıklaması bekleniyor. İşçi, işveren ve Bakanlık komisyon üyeleri 10.30’da başlayacak toplantıda uzlaşma arayacaklar. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamada “son toplantı” denildi ancak bu toplantıda sonuç alınamazsa başka toplantıların olmasının önünde teknik olarak bir engel bulunmuyor.

Toplantı fiziki olarak gerçekleştirilecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bundan önceki toplantılarını sanal ortamda gerçekleştirmişti. Bakanlığın toplantı salonunda bu kez taraflar yüz yüze konuşacaklar. Toplantıya Bakan Selçuk Başkanlık edecek. Bakan Selçuk daha önce işçi ve işveren temsilcilerinin uzlaşmasını zorlayacağını, Bakanlığın sadece kolaylaştırıcı rolü oynamasını istediğini belirtmişti.

Taraflardan ücret seviyesi açıklaması yok, “üç binli sayılar mutlu eder” kulisi var

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4, 15 ve 22 Aralık’ta üç toplantı yaptı. Bu toplantılardan üçüncüsüne asgari ücret tespitinin teknik tarafını oluşturan TÜİK’in beslenme geçim ücret seviyesi hesabı verildi. TÜRK-İŞ 2 bin 792 TL olan bu hesabın gerçek durumu yansıtmadığını belirterek reddetti. İşveren kanadı da herhangi bir seviye açıklamadı.

Buna karşılık DÜNYA’nın görüştüğü çeşitli işçi kesimi temsilcileri işçi “üç binli” seviyeleri görmek istediğini vurguladılar. TÜİK’in Komisyona sunduğu 1 işçinin kalori ihtiyacına göre aylık beslenme geçim ücret seviyesinin Türkiye ortalaması şöyle: