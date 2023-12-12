Asgari ücret ikinci toplantı tarihi belli oldu

2024 yılında geçerli olacak olan asgari ücretin belirlenmesi için işçi, işveren ve bakanlık temsilcileri ilk toplantıyı gerçekleştirdi. Herhangi bir ücret konusunun görüşülmediği ilk toplantı sonrasında, rakamların masaya yatırılması beklenen asgari ücret 2. toplantısının tarihi açıklandı.

Asgari ücret ikinci toplantısı, işçi, işveren ve Bakanlık temsilcilerinin katılımı ile 18 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücretin üç ya da dördüncü toplantı sonrasında belli olması bekleniyor. Henüz ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek toplantıların tarihleri açıklanmadı. Asgari ücret yeni yıldan itibaren yürürlüğe gireceği için en geç 31 Aralık tarihine kadar belli olması gerekiyor.