Asgari ücret maratonu aralıkta başlıyor! İşveren, dünya örneklerini masaya getirdi

Nagihan KALSIN-ANKARA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında yeniden toplanmaya hazırlanırken, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) görüşmeler öncesinde farklı ülkelerde uygulanan asgari ücret modellerini masaya getirdi.

TİSK’in paylaştığı örneklere göre, Almanya’da asgari ücret bağımsız bir komisyon tarafından belirleniyor, ABD ve Çin gibi bazı ülkelerde ise ücretin doğrudan devlet tarafından tespit edildiği sistemler uygulanıyor.

İşveren temsilcileri de Türkiye’deki modelin sosyal tarafların yer aldığı üçlü yapısıyla korunması gerektiğinin önemine dikkat çekti.

Hükümet, sosyal diyalog zeminini korumak istiyor

Edinilen bilgilere göre hükümet, asgari ücretin belirlenmesinde işçi, işveren ve devlet temsilcilerinin yer aldığı üçlü yapının korunmasından yana. Kaynaklar, hükümetin “sendikaların yer almadığı bir yapı üzerinden ilerlemek istemediğini” belirtiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önceliği, karar sürecinde sosyal diyalog mekanizmasının sürdürülmesi.

Sendika temsili dengesi tartışılıyor

Komisyon yapısında işçi ve işveren taraflarının temsil sayısının artırılması yönündeki öneriler gündeme gelse de, bu değişikliğin karar alma sürecini zorlaştırabileceği değerlendiriliyor.

Kaynaklara göre, temsil sayısındaki artışın görüşme sürelerini uzatabileceği ve uzlaşma sürecini güçleştirebileceği ifade ediliyor.

Bakanlık, konfederasyonlarla ön istişare yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ile Çalışma Genel Müdürü Dr. Mehmet Baş, geçtiğimiz günlerde TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda konfederasyonların talepleri ve beklentileri ele alınırken, görüşmenin aralık ayında başlayacak resmi Asgari Ücret Tespit Komisyonu süreci öncesinde bir ön hazırlık niteliği taşıdığı belirtildi.

Işıkhan: “Herkesin mutabık kalacağı bir tutar hedefliyoruz”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2026 yılı bütçesini sunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücret için komisyonun aralık ayında toplanacağını söyledi.

“Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz,” diyen Işıkhan, geçtiğimiz dönemde asgari ücretin 22 bin 104 liraya yükseltildiğini hatırlattı.

Işıkhan, “2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti reel olarak yüzde 223 artırmış olduk. 2016 yılında başlattığımız Asgari Ücret Desteği’ni 2025 yılı için aylık 1.000 liraya çıkardık. Bu yılın ilk sekiz ayında 1,5 milyon işyerine yaklaşık 41,6 milyar lira destek sağladık” ifadelerini kullandı.

Aralık ayında yeni dönem başlıyor

Edinilen bilgiye göre, Asgari ücret sürecinde ön görüşmelerin tamamlanmasının ardından aralık ayı başında komisyonun resmi olarak toplanacağını belirtiliyor. Sürecin sonunda 2026’da geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.