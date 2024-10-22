Asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı için tahminler belli oldu

Yeni yıl için en merak edilen konulardan biri maaş zamları. Asgari ücret komisyonu bir ay sonra toplanacak. Peki asgari ücret iiçin düşülen rakam ne? Emekli ve memur maaşı ne kadar zamlanacak? 2025'te vergilere yüzde 45 zam geleceği düşünülüyor. Asgari ücret ve maaşlara yapılacak ise zam oranının ise yüzde 25'lerde kalması bekleniyor.

Hesaplama bütçeye göre

Sözcü'de zam oranlarını değerlendiren Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, “Asgari ücret için vazgeçildiği belirtilen vergi istisna tutarındaki artış ile önümüzdeki yıl asgari ücretin yüzde 25 oranında zamlanacağı sonucuna ulaşıyoruz. Çünkü 2024 bütçesinde 677 milyar lira olan asgari ücret istisnasının toplam tutarı 2025 bütçesinde 853 milyar lira olarak öngörülmektedir” dedi.

Zam oranı yüzde 25 civarında olacak

Ozan Bingöl, “2025 yılı bütçe teklifinde yer alan personel gideri artışı da 2024 yılı gerçekleşme tahmini dikkate alındığında yüzde 25’ler civarında olmaktadır. Dolayısıyla 2025 yılında vergiler yüzde 45.4 oranında artarken asgari ücret ve maaşlar yüzde 25’ler civarında artacaktır” ifadelerini kullandı.