Asgari ücret ne kadar? Brüt ve net asgari ücret nasıl hesaplanır?

Asgari ücret milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Asgari ücret brüt ve net olmak üzere ikiye ayrılıyor. Brüt asgari ücret vergiler, kesintiler öncesindeki toplam rakamı ifade ederken, net asgari ücret ise kesintiler sonrasında kalan tutarı ifade ediyor.

2021 asgari ücret tutarı geçen yıla göre yüzde 21,56 oranında artışla net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Kesintiler yapılmadan önceki brüt asgari ücret tutarı ise 3 bin 577 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Asgari ücret tutarı bekar-evli çalışan, çocuklu-çocuksuz çalışana göre değişkenlik gösteriyor. İşte çocuk sayısına göre asgari ücret miktarı:

Net asgari ücret (bekar): 2.825,90

Net asgari ücret (evli, eşi çalışmayan): 2.879,57

Net asgari ücret (evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu): 2.919,81

Net asgari ücret (evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu): 2.960,06

Net asgari ücret (evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu): 3.013,72