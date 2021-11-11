Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret düzenlemesinde son durum

2022 öncesinde milyonlarca vatandaş asgari ücret konusunda atılacak adımları takip ediyor. Asgari ücrete zam görüşmeleri öncesinde Türk Lirasının dolar karşısında yaşadığı değer kaybı ve yüksek enflasyonu göz önünde bulunduran vatandaşlar, asgari ücrete belirgin bir zam yapılmasını isterken, hükümet asgari ücretin vatandaşları enflasyona ezdirmeyecek bir orana geleceğini söylüyor.

Avrupa'da asgari ücretle çalışan işçi sayısında en önde olan ülkelerden biri konumundaki Türkiye'de, kayıtlı işçilerin yüzde 40'ı bu ücret üzerinden çalışıyor. Bu nedenle asgari ücret zammı görüşmelerinden çıkacak sonuç büyük önem taşıyor.

Bakan Bilgin: Beklentiler araştırılıyor

Asgari ücret konusunda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret konusunda geniş kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. İşyeri bazlı yapılan anket çalışmasında, çalışan sayısına göre de sınıflama yapıldığını belirten Bakan Vedat Bilgin, “Kamuoyuna bilgi verilecek. Araştırma ve anket sonucunu açıklayacağız. Hangi meslek gurupları ne bekliyor geçim durumları hayata bakış tarzları, hayat standartları (gözetilecek). Asgari ücretli olmayanlar da var ankette. Onların beklentileri de var. Onlar asgari ücretli çalışanlarla kurulan ilişkilerin sürdürülebilirliği açısından önemli” dedi. Çalışma Bakanı Bilgin, sonuçların Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi tamamlanacağını bildirdi.

Asgari ücretten alınan vergi düzenlenecek

Asgari ücretten alınan gelir vergisi ve diğer vergiler konusunda da çalışmalarının olduğu belirten Bilgin, alternatif vergi modelleri üzerinde durduklarını, çeşitli vergi oranlarının etkisini çalıştıklarını kaydetti. Bakan Bilgin olası vergi düzenlemelerinin hepsinin yasa gerektirmediğini, Cumhurbaşkanı kararı ya da Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla uygulamaya girebilecek düzenlemeler de bulunduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu: Vergi alınmasın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretten vergi alınmamasını önerdi. Kılıçdaroğlu, "Hiçbir aileyi birisine muhtaç etmeyeceğiz. Sosyal devlet dediğiniz zaten budur. Fakirin fukaranın yanında duran devlete sosyal devlet denir. Sosyal devleti sosyal devlet olmaktan çıkardılar, soyulması gereken bir organ haline getirdiler. Asgari gelir güvencesi vereceğiz. Asgari ücret, vergiden sonra net ele geçen 2 bin 825 lira. Açlık sınırı 3 bin 49 lira. Asgari ücret, açlık sınırının altında. Bütün kadınlar ve anneler adına hükûmete açık bir çağrı yapıyorum. Asgari ücreti süratle açlık sınırı seviyesine getiriniz" ifadelerini kullandı.

Sendikaların asgari ücret beklentisi

DİSK

Asgari ücret konusunda sendikalardan da açıklamalar gelmeye başladı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin net 3 bin 800 lira olması gerektiğini açıkladı.

"Salgın Günlerinde Asgari Ücret Gerçeği Araştırması-2021" başlıklı raporu paylaşan DİSK Başkanı Çerkezoğlu, "Asgari ücret milyonların meselesidir. Türkiye’de milyonlarca işçi asgari ücrete mahkûm iken milyonlarca işçi ise yasa dışı bir biçimde asgari ücretten mahrumdur. Asgari ücret azami sayıda işçiyi ilgilendiriyor. Asgari ücret giderek ortalama ücret haline geliyor, ortalama ücret asgari ücret düzeyine düşüyor." dedi.

3,3 milyon işçinin asgari ücretin altında ücretlerle çalıştığını belirten Çerkezoğlu, Asgari ücretin yarısından daha az ücretle çalışan işçi sayısı 1 milyona yakın. Asgari ücret ve altında bir ücretle yaşamını sürdürmek zorunda olan işçilerin sayısı 7,5 milyon (bütün ücretli çalışanların yüzde 38,3’ü) civarındadır." ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ

İşçilerin vergi dilimlerinden dolayı ciddi kayıplar yaşadığınının altını çizerken, asgari ücretliden alınan vergiler konusunda mevzuat değişikliği yapılmasını istedi.

Sendikadan konu hakkında yapılan açıklamada, "Yılın ilk beş ayında net 4 bin lira ücret geliri elde eden işçinin ücreti mayısta net 3 bin 868 liraya, temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında net 3 bin 778 liraya, aralıkta ise 3 bin 761 liraya düşüyor. Bu nedenle işçi yılın toplamı itibarıyla yüzde 20'lik ve yüzde 27'lik vergi dilimlerine dahil olduğu için net 1479 lira gelir kaybına uğruyor. Söz konusu gelir kaybı daha yüksek ücret alan çalışanlar için geçerli olduğu gibi, asgari ücret alan evli ve çocuklu çalışanlar için de geçerli." ifadeleri kullanıldı.

HAK-İŞ

Asgari ücret konusunda beklentilerini açıklayan Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ise konfederasyon olarak enflasyonun üzerinde bir zam oranı talep edeceklerini açıkladı.

Arslan, "15 milyon sigortalı işçi bunların yüzde 42'si yani yaklaşık 6,5 milyonu asgari ücret ile çalışıyor. Türkiye gibi bir ülkede asgari ücret olmaktan çıkıyor. Bu aslında bir geçim ücreti oluyor. Batı Avrupa ülkelerinde asgari ücret istisnai bir ücrettir. Örneğin İspanya'da asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 1'dir. Fransa en yükseklerden bir tanesi olmasına rağmen bu oran yüzde 8'dir. AB ülkelerine bakıldığında ise asgari ücretle çalışanların toplam çalışanlara oranı yüzde 1 ila yüzde 10 arasında değişiyor. Dolayısıyla bizim ülkemizde çalışanların yüzde 42'si asgari ücretle çalıştığı için bu istisnai bir ücret değil, bir geçim ücretidir" dedi.