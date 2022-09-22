Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?

Asgari ücret ne kadar olacak, merak ediliyor. Artan enflasyon nedeniyle vatandaşların üzerindeki ekonomik baskı artarken, yeni yılda asgari ücrete zam beklentisi oluştu. Vatandaşlar asgari ücret zammı konusunda yapılacak hamleleri beklerken, açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

Bakan Bilgin, "Temmuzda asgari ücrete zam yaptık, aralık gelecek o zaman da yapacağız. Emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız." ifadelerini kullandı. Prim gün sayısındaki farklılığın ciddi bir sorun olduğunu ifade eden Bilgin, "Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim." dedi.

Henüz asgari ücrete yapılacak zamma dair net bir açıklama yapılmazken, yeni yılda yıl sonu enflasyonuna göre bir zam oranı belirleneceği anlaşıldı.

Asgari ücret ne kadar?

1 Temmuz'dan itibaren asgari ücret 5.500 Türk lirası olarak uygulanıyor. 1 Ocak 2023'e kadar geçerli olacak asgari ücret tutarında işverenlere 100 liralık devlet katkısı sağlanıyor.

Asgari ücrette yapılan artıştan sonra yeni tablo şu şekilde gerçekleşti:

ASGARİ ÜCRET HESABI 2022/TEMMUZ

-Brüt asgari ücret (Aylık, TL) : 6.471.00

- Net asgari ücret (Aylık, TL) : 5.500,35

- SGK Primi (İşçi Payı yüzde 14, TL) 905,94

- İssizlik Sigortası Primi (İşçi Payı yüzde 1, TL) 64,71

- SGK Primi (İşveren Payı yüzde 15,5, TL) 1.003,01

- İssizlik Sigorta Primi (İşveren Payı yüzde 2, TL) 129,42

- İşveren maliyeti (5 puan prim teşviği ile, TL) 7.603,43