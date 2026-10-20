Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

2027 yılı yaklaşırken milyonların gündeminde asgari ücret var. Temmuz ayında ara zam yapılmazken yeni yılda ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Yıl sonuna doğru sıklaşan soru "Asgari ücret ne kadar olacak" oluyor.

Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Orta Vadeli Program (OVP) ve Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflerinin açıklanmasıyla birlikte asgari ücret zammına ilişkin tahminler belirginleşmeye başladı.

Ekonomistler 2027'de asgari ücrete %25 ila %30 civarında bir artış bekliyor.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Geçen yıl ilk Asgari Ücret Tespit Komisyonu 12 Aralık'ta gerçekleşti. 2026 asgari ücret ise 23 Aralık'ta belli oldu.