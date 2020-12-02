Asgari ücret ne kadar olacak? Görüşmeler başlıyor

7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantıyla başlayacak. Asgari ücret zammında işveren ve işçi sendikaları, hükümet yetkilileri ile bir araya gelerek ortak bir noktada buluşmaya çalışacak.

Asgari ücret zammı öncesinde sendikalar fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldi. Türk-İş'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız ve DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün katıldı. Ayrıca Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi heyetine başkanlık eden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da yer aldı. Sendikalar toplantıda işçilerin talepleri konusunda görüşlerini paylaştı. Daha önce kıdem tazminatının fona devredilmesi ile esnek çalışma düzenlemelerine karşı birlikte hareket eden 3 konfederasyon, asgari ücret konusunda da dirsek temasını sürdürme kararı aldı.

Muhalefetin asgari ücret beklentisi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde muhalefet partilerinden de açıklamalar geldi. CHP milletvekili Veli Ağbaba, asgari ücretin en az 3 bin 100 lira olması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin asgari ücret sıralamasında sonlarda olduğunun altını çizen Ağbaba, "Merkez Bankası kur verilerine göre, 1 Ocak 2020 tarihinde dolar 5,95 liradır. Merkez Bankası'nın 13 Kasım 2020 tarihli yıl sonu dolar tahmini ise 7,90 liradır. 1 Ocak 2020 tarihinden Merkez Bankası'nın son yıl sonu dolar tahmini arasında dolarda yaşanan artış yüzde 32,77 oranındadır. Asgari ücrete dolar kurunda yaşanan yüzde 32,77’lik artış göz önüne alındığında, 2 bin 324 lira net asgari ücrete en az yüzde 32,77 oranında zam yapılması gerekmektedir. Bu durumda asgari ücret, en az 776 lira zam ile net 3 bin 100 lira olmalıdır. Ayrıca asgari ücrette vergi kesintisine de son verilmelidir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücretin yüzleşilmesi gereken bir konu olduğunu söyledi. Hakkaniyetli bir asgari ücret modeli üzerine çalıştıklarını ifade eden Akşener, ""Mevcut durumda brüt asgari ücret 2 bin 943 lira. Gelir vergisi, SGK primi ve işsizlik sigortası fonu kesintileri yapıldıktan sonra çalışanımızın eline net 2 bin 325 lira geçiyor. Diğer taraftan asgari ücretli bir çalışanı istihdam etmek için işverenimizin cebinden ise 3 bin 458 lira çıkıyor. Bu hem maaşı kuşa dönen çalışanımız açısından hem de yüksek bir maliyet üstlenen işverenimiz açısından kabul edilebilir bir durum değil. Bizim önerimiz şudur: Brüt asgari ücreti 3 bin liraya çıkarıp asgari ücretli çalışanımıza brüt kazancının tamamını ödeyelim. Yani, işverenimiz, çalıştırdığı asgari ücretli vatandaşımızın gelir vergisini ve SGK primini devlete değil çalışanına versin. Devletimiz de çalışanımızın gelir vergisini ve SGK primini üstlensin. Böylece, asgari ücretle çalışan vatandaşımızın eline net 3 bin lira geçerken, işverene olan maliyeti ise 3 bin 458 lira olmaya devam etsin. Yani çalışanımızın eline geçen asgari ücreti 2 bin 325 liradan, 3000 liraya çıkaralım ama işverene olan maliyetini de arttırmayalım."dedi.