Asgari ücret ne kadar olacak? Görüşmelerde son durum

Asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları aralık ayında başlarken, ikinci toplantı Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak.

Asgari Ücret Tespit Komiyonu toplantılarında işçi tarafından Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil ederken, komisyonda hükümet yetkilileri de yer alıyor. Her iki tarafın taleplerini paylaştığı toplantılarda orta yol bulunarak 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi hedefleniyor.

Görüşmelerin öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgi tarafından yapılan açıklamada asgari ücretin aralık ayının sonuna kalmadan belirleneceği belirtilmişti.

1 Aralık'ta ilk toplantısı yapılan görüşmelerin ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş ev sahipliğinde gerçekleşirken, üçüncü toplantı ise 9 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Asgari ücret araştırma sonuçları

Asgari ücret konusunda yapılan araştırma sonuçları geçtiğimiz günlerde vatandaşlarla paylaşılmıştı. Ankete katılan işverenlerin yüzde 34’ü asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine yönelik soruya 3 bin 501 lira ile 3 bin 750 lira arasında cevabını vermişti. işverenlerin yüzde 19.3’ü 3 bin 251-3 bin 500 lira, yüzde 13.7’si ise 3 bin 751-4 bin lira arasında olması gerektiği yönünde görüş bildirmişti. Ankete katılan çalışanların yüzde 37.3’ü asgari ücretin 3 bin 750-4 bin lira arasında olmasını isterken, yüzde 13’ü ise 4 bin-4 bin 500 lira arasında olması gerektiğini bildirmişti.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan görüşmeler sonucunda belirleniyor. Komisyon bu süreçte 4 kez toplanırken, ilk ve son toplantıya bakanlık, ikinci ve üçüncü toplantıya ise işçi ve işveren sendikaları ev sahipliği yapıyor.