Asgari ücret ne kadar olacak? Son görüşmeler bekleniyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, TİSK ev sahipliğinde üçüncü kez toplandı. Sürecin başından bu yana devam eden iyimser hava bu görüşmelerde dağılırken, işveren tarafından telaffuz edilen rakam işçi tarafını memnun etmedi. Baz alınacak enflasyon rakamları konusunda yaşanan anlaşmazlıkla birlikte görüşmeler tıkanırken, milyonlarca asgari ücretli son görüşmeler için beklemeye başladı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından ilk açıklama Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'den geldi. Önder, Hacettepe Üniversitesi tarafından verilen parametrelerle rakamları karşılaştırdıklarında 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında bir rakamın ortaya çıktığını söylerken, TİSK’in 3 bin 100 lira civarında bir rakamı doğru bulduğunu söyleyen Önder, buna karşılık TÜRK-İŞ’in 3 bin 900 liranın altına düşülmeyeceğini belirttiğini kaydetti.

Türk-İş adına toplantıya katılan Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise toplantı sonrasındaki açıklamasında "Geldiğimiz nokta itibarıyla vaad edilen, çalışanların refah seviyesinin artacağı asgari ücreti henüz bulamadık" dedi. Asgari ücret için dikkate alınan enflasyonun verisinde asgari ücretlilerin en çok kullandığı, gıda, doğalgaz, kira, elektrik, ulaşım, eğitim gibi kalemlerde enflasyonun yüzde 52’den fazla arttığını anlatan Irgat, bu orana yakın, milli gelirden refah payı alacak bir yapıya ulaşılmasını beklediklerini ifade etti.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise TÜİK parametreleri doğrulusunda hesap yapıldığını ancak kendilerinin 3 bin 160 lira gibi bir tekliflerinin olmadığını bildirdi. Yılsonu enflasyonunun aşağı yukarı belli olduğunu vurgulayan Koç, ekim ayından bu yana asgari ücretlilerin enflasyona ezdirilmeyeceğini söylediklerini hatırlattı. Koç, “Önerilmiş rakam olmadı, enflasyona karşı korunacak. Enflasyon açıklayan farklı kurumlar var ama biz TÜİK’i esas almak durumundayız” şeklinde konuştu.

Asgari ücret araştırma sonuçları

Asgari ücret konusunda yapılan araştırma sonuçları geçtiğimiz günlerde vatandaşlarla paylaşılmıştı. Ankete katılan işverenlerin yüzde 34’ü asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine yönelik soruya 3 bin 501 lira ile 3 bin 750 lira arasında cevabını vermişti. işverenlerin yüzde 19.3’ü 3 bin 251-3 bin 500 lira, yüzde 13.7’si ise 3 bin 751-4 bin lira arasında olması gerektiği yönünde görüş bildirmişti. Ankete katılan çalışanların yüzde 37.3’ü asgari ücretin 3 bin 750-4 bin lira arasında olmasını isterken, yüzde 13’ü ise 4 bin-4 bin 500 lira arasında olması gerektiğini bildirmişti.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan görüşmeler sonucunda belirleniyor. Komisyon bu süreçte 4 kez toplanırken, ilk ve son toplantıya bakanlık, ikinci ve üçüncü toplantıya ise işçi ve işveren sendikaları ev sahipliği yapıyor.