Asgari ücret ne zaman açıklanacak? (2025 asgari ücret zammı)

Milyonlarca asgari ücretli son birkaç yılda cebindeki paranın enflasyona karşı eriyip gidişini izledi. Alım gücü düşerken, 7 milyon asgari ücretli için 2025 zammı giderek daha çok önem kazanmaya başladı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ise 2025 asgari ücret zammını belirlemek için şu ana kadar 3 kez toplandı. Ancak bir uzlaşmaya varılamadı. Şimdi herkes asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak merak ediyor.

Türk-İş'in asgari ücret talebi 29 bin 583

Komisyon ise dördüncü toplantısını bu hafta yapacak. Geçen haftaki son toplantıda taraflardan sadece işçi kesimini temsil eden Türk-İş bir rakam açıklamıştı. Türk-İş'in asgari ücret talebi yüzde 45 enflasyona ek yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 olmuştu.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, bu talebin karşılanmaması durumunda masada yeni ücrete imza atmayacaklarını söylemişti.



İşverenleri temsil eden TİSK'ten herhangi bir açıklama gelmezken, Türk-İş'in talebine sıcak bakılmadığı öğrenilmişti.

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu haftaki toplantısını salı ya da çarşamba günü yapacak. Bu son toplantıda, Komisyonun yeni asgari ücret rakamını belirlemesi bekleniyor.

Bakan Işıkhan 4. toplantıya işaret etti

Bakan Işıkhan geçtiğimiz günlerde 3. toplantıya ilişkin, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde süreci neticelendirmeyi düşünüyoruz" demişti.

Bakan Şimşek'ten umut veren açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise “Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" diyerek umut veren açıklamalarda bulundu. En düşük memur ve emekli maaşı örneklerinin ardından “Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek” dedi.