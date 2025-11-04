Asgari ücret öncesi Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan 'komisyon' açıklaması

Milyonlar 2026’da geçerli olacak asgari ücret zammına odaklanırken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına ilişkin görüşmeler devam ediyor.

21 Ekim'de işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in artık yer almaaycağını açıkladığı komisyonun yapısına ilişkin bir değerlendirme yapmıştı. Bu toplantının ardından bugün de TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer almama kararını yeniden değerlendirdi.

Düzenleme olmazsa komisyona katılmayacaklar

Toplantı sonrası açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretliyi yalnız bırakmayacaklarını ancak yeni bir düzenleme olmazsa da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacaklarını yineledi.

İşçi tarafı komisyonu veto etmişti

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024'te düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamını eleştirerek, "Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız" açıklamalarında bulunmuştu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 27 Ekim 2025'te Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğine işaret ederek, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenme süreciyle ilgili, "TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim" demişti.

Toplantılar aralık ayında başlayacak

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.