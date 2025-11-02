Asgari ücret pazarlığı başlıyor: DİSK beklentisini açıkladı, gözler TÜRK-İŞ’te

Milyonlar yeni yılda asgari ücrete gelecek zam oranına odaklanırken, DİKS beklentisini açıkladı.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, katıldığı bir canlı yayında 92 bin 547 TL olan yoksulluk sınırını hatırlatarak asgari ücretin 2026'da 45 bin TL olması gerektiğini belirtti. Hem hükümete hem işveren kesimine seslenen Çerkezoğlu, "Asgari ücret belirleme süreci göstermelik olmaktan çıkmalı, gerçek bir toplu pazarlık mekanizması kurulmalıdır." dedi.

Gelir vergisi dilimlerinin de enflasyona göre güncellenmesi gerektiğini ifade eden DİSK Başkanı, sistemin çalışanı cezalandırdığını savunurken, "Az kazanan az, çok kazanan çok vergi vermeli" dedi. Emeklilerin durumuna da değinen Çerkezoğlu, emekli aylıklarının da açlık sınırının altında olduğunu belirtti.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ masaya dönecek mi?

Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu da yakın bir zamanda çalışmalara başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu 'Asgari Ücret Komisyonu'nun yapısına ilişkin son toplantısını 21 Ekim'de yapmıştı. Toplantıda, işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ komisyonun “adil olmadığını" belirterek artık katılmayacaklarını açıklamıştı.

Gözler TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'e çevrilirken, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nun da 4 Kasım'da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer almama kararının da değerlendirileceği bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi.

Beklentiler şekilleniyor

2025 yıl sonu enflasyonuna göre şekillenecek 2026 yılı asgari ücreti için görüşmeler hız kazanırken, beklentiler ve tahminler de gelmeye başladı.

Uzmanlar, 2026 asgari ücret zammının yüzde 30'u geçmeyeceğini öngörüyor.

Bankacılık devi JP Morgan yüzde 20, Morgan Stanley yüzde 20–25 aralığında bir artış beklerken, Moddy’s de zammın beklenen enflasyon çerçevesinde olacağını öngörmüştü.

OVP'deki hedefe göre oran 28.5

Bu yıl Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 28.5 olarak belirlenirken, enflasyon oranlarına göre artış yapıldığında yüzde 28.5'lik zamla brüt asgari ücret 33 bin 417 TL, net asgari ücret ise 28 bin 403 TL olarak hesaplanıyor. Yüzde 30 artışla brüt ücret 33 bin 807 TL, net ücret ise 28 bin 736 TL'ye ulaşıyor. Yüzde 35'lik bir artışta ise brüt ücret 35 bin 107 TL, net ücret ise 29 bin 841 TL'yi buluyor.