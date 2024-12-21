Asgari ücret senaryolarında son durum: Tahminler ne yönde?

Milyonların beklediği asgari ücret pazarlığında artık sona yaklaşıldı. 2025 asgari ücret görüşmelerinde ücret artışıyla ilgili üçüncü toplantıdan da bir sonuç çıkmadı. Rakamın bu hafta netleşmesi beklenirken, konuyla ilgili taraflardan art ardına açıklamalar geliyor.

Türk-İş 29 bin 583 diyor

Asgari ücret görüşmelerinde milyonlarca asgari ücretliyi temsil eden Türk-İş asgari ücret taleplerini açıkladı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, konuyla ilgili yaptığı basın toplantısında, "Asgari ücretli işçiler olarak önerimiz yüzde 45 enflasyon üzerine refah payı ile zam yapılmasını istiyoruz. Yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 TL olmasını istiyoruz. Bunu verirlerse imza atarız. Yoksa atmayız" diyerek asgari ücret beklentilerini ortaya koydu.

Asgari ücret pazarlık masasında olmayan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ise asgari ücret için yoksulluk sınırının dikkate alınmasını talep ediyor.

"En iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise asgari ücretle ilgili yaptığı en son açıklamasında rakam vermeyerek, ekonomiyi bozmayacak şekilde asgari ücreti "en iyi" seviyeye çıkartmayı arzu ettiklerini kaydetti. Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyleydi:

"Türk ekonomisinin daha öncesinden itibaren maruz kaldığı gizli saldırılar vardı. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programıyla durumu büyük ölçüde kontrol altına aldık. Enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye henüz düşüremedik ama istikrarlı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları kritik kararları var. Ekonomi programını bozmayacak şekilde en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz."

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da hem çalışanların refahını artıracaklarını hem de işverenlerin rekabet gücünü koruyacaklarını belirterek, net bir rakam ifade etmekten kaçındı.

Bir açıklama da Bakan Şimşek'ten geldi

Asgari ücret görüşmeleri devam ederken Mehmet Şimşek’in 2024 için verdiği bu örnek, 2025 asgari ücreti için de umut yarattı. Şimşek'in o açıklaması şöyle:

"Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bu programda da hedefimiz bu yönde, değişmedi. Enflasyon şu anda yüzde 47'dir, yıl sonu muhtemelen yüzde 45 olacak. Bu yıl en düşük memur maaş artışı yüzde 78. Enflasyonun 1,7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 68 arttı, enflasyonun 1,5 katı. Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek."

Morgan Stanley'den asgari ücret açıklaması

ABD'nin yatırım bankası Morgan Stanley ekonomistleri, Türkiye ekonomisine dair değerlendirmede bulundu. Buna göre, Türkiye’de 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 26 olacak. Ekonomistler, asgari ücret artışının ise yüzde 35'in altında kalacağını düşünüyor.

Asgari ücret senaryoları

Asgari ücret zammına ilişkin farklı tahminler var. Piyasalar, asgari ücret için yüzde 30-40 aralığında bir artış olacağını tahmin ediyor.

İş dünyası ise asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılacağını tahmininde bulunuyor.

Yabancı kuruluşların raporlarında da beklentiler yüzde 25-30 aralığında şekillendi.

Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.