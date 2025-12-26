Asgari ücret sonrası gözler ortalama ücretlerde! İşte TCMB'nin hesabına göre yansıyacak zam tutarı

Milyonların beklediği 2026 yılına ilişkin asgari ücret tutarı yüzde 27 zamla brüt 33 bin 30 TL'ye, net ise 28 bin 075,50 TL'ye yükseldi. İşverene sağlanan asgari ücret desteği de 1000 TL'den 1270 TL'ye çıkarılırken, işveren primlerinde de artışa gidildi. Tüm sektörlerde işverene yönelik prim kesintileri 1 puan artırılırken, imalat dışı sektörlerdeki 4 puanlık prim teşviki 2 puana indirildi. Böylece toplam işçilerin yaklaşık yüzde 80'ini istihdam eden sektörlerde işverenin prim yükü toplam 3 puan artmış oldu.

Ortalama ücretler ne kadar zamlanacak?

Veriler ise işçilerin yüzde 40'ının asgari ücretle, geri kalan yüzde 53-60'ının ise asgari ücretin üzerinde bir rakama çalıştığına işaret ediyor. Peki bu kesimde ortalama ücretler ne kadar zamlanacak?

HaberTürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Merkez Bankası, 2023'teki ara zam sonrası yaptığı araştırmada, ücret artışlarının büyük ölçüde asgari ücret ve geçmiş enflasyonla belirlendiğini ortaya koydu.

Ortalama ücretlere yaklaşık yüzde 25 zam

Çalışmaya göre asgari ücrete yapılan her 1 puanlık artış, ortalama ücretlerde yaklaşık 0,93 puanlık yükselişe karşılık geliyor. Bu hesaba göre, asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik artışın, ortalama ücretlere yaklaşık yüzde 25 zam olarak yansıması bekleniyor.

Merkez'in hesabı 2025 yılında tuttu mu?

2025 yılında asgari ücret yüzde 30 oranında artırılırken Merkez'in hesabına göre ortalama ücretteki artış da yüzde 28 olmalıydı. Ancak özel sektörde aralık ayında 37 bin 502,80 TL olan ortalama ücretler mart ayında yüzde 25 artışla 46 bin 959,30 TL'ye haziran ayında 48 bin 392,10 TL'ye, eylül ayında da 48 bin 613,80 TL'ye ulaştı. Aralık ayına göre özel sektördeki ortalama ücret artışı sırasıyla yüzde 29 ve yüzde 29,6 oldu.

2025 yılındaki ortalama ücret zammının ilk üç ayda Merkez Bankasının öngörüsünün altında kaldığı ancak daha sonra Merkezin öngörüsünü de aşarak asgari ücret zammına yaklaştığı görüldü.