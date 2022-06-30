Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. kez toplandı

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücrette ara zam oranı için çalışmalarda sona yaklaşıldı. Dün ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılmıştı.

İkinci toplantı ise işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve hükümet yetkilileri ile birlikte bakanlıkta başladı.

Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni rakamın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul’da açıklanması öngörülüyor.