Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısının ardından, Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor. İşçi, işveren ve hükümetten 5’er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, yılın ikinci altı aylık bölümünde asgari ücrete yapılacak artış için bir araya gelecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi kesimini temsil eden TÜRKİŞ’i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nu (TİSK) 29 Haziran Çarşamba günü toplantıya davet etti.

İlk toplantı olması nedeniyle bir rakam telaffuz edilmesi beklenmiyor ancak kısa süre içinde bir artış konusunda karara erişilmesi bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bu süreçte normal prosedürü izlemeyeceği belirtildi. Komisyonun yıl sonu çalışmasında işçilerin kalori ihtiyacı, buna bağlı olarak fiyat artışları, genel ekonomik durum belirlenmesi için TÜİK, Hacettepe Üniversitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kuruluşlardan veri toplanarak bir çalışma yapılıyordu. Buna karşılık, tarafl arın kendi hesaplamalarıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın geçen dönem içinde yaptığı çalışmalar üzerinden görüşmeler yapılacak. İşçi kesimi herhangi bir ücret telaffuz etmemekle birlikte Türk-İş’in dün açıklanan açlık-yoksulluk sınırı araştırmasında hanenin açlık sınırı 6 bin 319 TL olarak belirlendi.

İşveren tarafı ise herhangi bir ücret seviyesi telaffuz etmekten kaçınıyor. İşveren kanadının talebinin merkezinde yapılacak artışın bir kısmının bütçeden karşılanması ve işverene gelecek ilave yükün azaltılması oldu. Son olarak TİSK Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, mevcut ekonomik koşullar ile işletmelere gelecek ilave yükün üretime etkisinin birlikte değerlendirilmesi talebi vurgulanmıştı.

Asgari ücrete yıl ortasında ilave artış yapılacak olması bütün işçi kesiminde de ücret artışı beklentisi doğurdu. İşçi sendikaları ve çalışanlar ilave artış beklentilerini dile getiriyor. TÜİK verilerine göre Türkiye’de 13 milyon 992 bin kişi ücretle çalışıyor. Çalışanların yarısının asgari ücretle çalıştığı yönünde çeşitli hesaplamalar bulunuyor.

Mevcut asgari ücret net 4 bin 253 lira

2021’de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50’lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

“Enflasyonun üzerinde zam yapılsın”

Öte yandan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonundan, asgari ücrete enflasyonun üzerinde bir zam yapmasını beklediklerini belirterek, toplu sözleşme sisteminde yer alan bütün işçilerin ücretlerinde de bu yönde düzenleme yapılmasını istedi.

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısının değiştirilmesi ve tüm işçi sendikalarının üye sayısı oranında komisyonda temsil edilmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan perşembe günü açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Çalışma Bakanım, Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla bir araya gelecekler ve bu çalışmayı da bu hafta sonuna varmadan inşallah bitirecekler ve ardından da NATO görüşmelerinden döner dönmez (30 Haziran Perşembe) bunu milletimle, tüm işçilerimizle, emekçilerimizle inşallah paylaşma fırsatını bulacağız" diye konuşmuştu.