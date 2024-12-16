Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor! Bugün zam oranı belli olacak mı?

Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü gerilerken, milyonlarca ücretli çalışan asgariye gelecek zam oranını takip ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ise bugün ikinci toplantısına hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıya işçi ve işveren temsilcileri katılacak.Gündemin temelini, ekonomik göstergeler ve veriler oluşturacak.

Şu ana kadar uzlaşılmış bir rakam olmasa da, işçi yaşam maaliyetlerini karşılayacak bir ücret, işveren ise maliyeti koruyacak bir artış beklentisinde. Ancak bugünkü toplantıda da zam oranının netleşmesi beklenmiyor. Önümüzdeki görüşmelerde rakamların masaya gelmesi ve nihai kararın verilmesi hedefleniyor.

İşçi ve işveren ne istiyor?

TÜRK-İŞ, henüz asgari ücret talebini saklı tutarken, Genel Başkan Ergün Atalay 2024'teki enflasyonunun da 2025 yılı için beklenen enflasyonunun asgari ücret artışı için kabul edilebilir olmadığını savunuyor. İşçi sendikaları, işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücretin belirlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) dün asgari ücret taleplerinin yaklaşık 33 bin 500 TL olduğunu bildirmiş ve bu talepte ısrarcı olacaklarını duyurmuştu.

TİSK ise yeni asgari ücretin dengeli, istihdamı ve rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması gerektiği görüşünde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Işıkhan'dan önemli mesajlar

Kritik toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah kaybını durduracaklarını ve telafiye yönelik çalışacaklarını belirterek, "Her ne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye düşüremedikse de bu doğrultuda devam ediyoruz. Önümüzde asgari ücret ve emekli ücretleriyle ilgili kritik kararlar var. Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyorum" demişti.

İlk komisyon toplatısından hemen önce konuşan Bakan Işıkhan ise "Hem işçi hem işverenin memnun olacağı maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeye hedefliyoruz" ifadelerinin kullanmıştı.