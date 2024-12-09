Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor! İşte masadaki rakamlar...

İşçi, işveren ve hükümet, asgari ücrette 2025 rakamını belirlemek üzere yarın toplanıyor. Milyonlarca çalışanın bir yıl boyunca alacağı net ücret iki hafta sürecek toplantıda karara bağlanacak. Şu ana kadar farklı rakamlar konuşurken, kulislerden gelen son bilgi asgari ücretin 22 binden az, 25 binden çok olmayacağı yönündeydi. Ancak rakamlar değişti, işte masadaki asgari ücret zam oranları...

İşçi sendikalarından ortak açıklama

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu dün ortak açıklama yaparak, işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücretin belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

Açıklamada, "Devlet çalışanlar arasında ayrım yapmamalı, kamuda geçerli en düşük aylık tutarını asgari ücret belirlenirken de dikkate almalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Enflasyona ek, 'refah payı' talebi masada

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, çalışanların yüzde 40’ı asgari ücret üzerinden, SGK’ya bildirilirken, işçi tarafının enflasyon konusunu masaya taşıması bekleniyor. Pazarlıkta enflasyona ek, 'refah payı' talebi de önem kazanacak.

İşverene asgari ücret desteği

İşveren kesiminin de işverenlere yönelik asgari ücret desteğinin sürmesi konusunda talepleri bulunuyor. Hâlihazırda işverene yönelik asgari ücret desteği 700 lira olarak uygulanıyor. Bu desteğin süresi de yıl sonu itibarıyla bitiyor.

Konuşulan rakamlar belli oldu

Asgari ücret, hâlihazırda brüt 20 bin 2 lira olarak uygulanıyor. Bu tutardan yüzde 14 (2.800 lira) SGK primi ve yüzde 1 (200 lira) İşsizlik Sigortası primi olmak üzere toplam 3 bin liralık kesinti yapılıyor.

Böylece net asgari ücret, 17 bin 2 lira olarak ödeniyor.

TCMB’nin 2024 için yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44, 2025 için yıl sonu tahmini ise yüzde 21 olmuştu. Bu çerçevede eğer yüzde 44 oranı baz alınarak zam yapılırsa net asgari ücret 24 bin 482,88 liraya, eğer yüzde 21 zam yapılırsa da 20 bin 572,42 liraya yükselecek.

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa yeni tutar 21 bin 252,5 lira, yüzde 30 yapılırsa 22 bin 102,6 liraya yükselecek.

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