Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda ikinci toplantı başladı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından bugün ikinci kez bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılan toplantıda ekonomik veri ve raporlar görüşülecek.
Haber Merkezi
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplandı.
Bugünkü toplantıda pazarlığa konu olacak temel ekonomik veriler masaya yatırılması bekleniyor.
Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'yla birlikte Türkiye İstatistik Kurumu'nun temsilcileri ekonomik verileri paylaşacak.
Sunumlar yapıldıktan sonra ücret için pazarlıklar da başlamış olacak.