Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı başladı

17 Aralık 2019

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) toplanan komisyonda, işçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işverenleri temsilen TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yer aldı.

Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması ve görüşmelerde ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor.

Önceki toplantılarda ne olmuştu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canı gönülden diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İşçi ve işveren temsilcileri de toplantıda görüş ve taleplerini dile getirmişti.

Türk-İş'in ev sahipliğindeki ikinci toplantıda da Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sunmuştu.

Kaynak: AA