Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2026 asgari ücret ne kadar olacak? Refah payı verilecek mi?

Kamuoyunun gündeminde asgari ücret var. Çalışanların zam oranını şekillendirecek olan toplantı için gün sayılırken zam oranlarının ne kadar olacağı epey tartışılıyor. Vatandaşlar ekonomistlerin yorumlarını can kulağı ile dinlerken "2026 asgari ücret ne kadar olacak" sorusu peş peşe geliyor.

Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Komisyonun ilk toplantısı 12 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek ve yeni tutarın 31 Aralık’a kadar netleşmesi bekleniyor. Henüz kesin bir oran paylaşılmasa da kulislerde farklı senaryolar öne çıkıyor.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Mevcut 22.104 liralık asgari ücret için konuşulan artışlar yüzde 20 ile 30 arasında değişiyor. Bu aralığa göre yeni tutarın 26.524 – 28.735 lira seviyelerine çıkabileceği hesaplanıyor. Refah payı ihtimalinin gündeme gelmesi ile 30 bin lira beklentisi oluşmuş durumda...