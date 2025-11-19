Asgari ücret toplantısı ne zaman? Yeni asgari ücret ne zaman olacak, zam oranı belli oldu mu?

Yeni yıl öncesinde yüzbinlerce çalışan için asgari ücretin ne olacağı yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun önümüzdeki dönemde yapacağı toplantı gündemin en üst sıralarında yer alıyor. Çalışanlar ve işverenler asgari ücret zam oranının ne kadar olacağını uzmanlar vasıtasıyla öğrenmeye çalışırken "Asgari ücret toplantısı ne zaman" sorusu gün geçtikçe artıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Asgari ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi henüz belli olmadı. 2024 yılında ilk toplantı 10 Aralık'ta yapılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 27 Aralık'ta asgari ücret tutarını duyurmuştu. Bu yıl da gözler ilk toplantı için aralık ayının 2. haftasında olacak.

Yeni asgari ücret ne kadar olur?

2026 asgari ücret zammı için kesinleşmiş bir oran henüz yok. Uzmanların genel kanısı asgari ücrete yüzde 20 zam olacağı yönünde... Eğer bu oran gerçekleşirse yeni asgari ücret 26.500 TL olabilir.