Asgari ücret toplantısı öncesi TÜRK-İŞ'ten kritik temas: Bakan Işıkhan ile görüşecekler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yapacağı ilk toplantı öncesinde toplantıya katılmama kararı alan TÜRK-İŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile görüşecek.

CNBC-e'de yer alan habere göre görüşmeyi TÜRK-İŞ adına Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.

Toplantı saat 14.00'da başlayacak, TÜRK-İŞ toplantıya katılmayacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını bugün saat 14.00'te yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıya TÜRK-İŞ'in katılması beklenmiyor.

TÜRK-İŞ, geçen yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki göstermesinin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı değişmedikçe toplantıya katılmama kararı aldıklarını söylemişti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay son olarak komisyona katılıp katılmama kararlarına ilişkin soruya "Ben aynı yerimdeyim. Henüz bir düzenleme olmadı. Bu saatten sonra da zor görünüyor" yanıtını vermişti.

Komisyonun yapısı

Komisyon yapısı mevcutta işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er olmak üzere 15 kişiden oluşuyor.

Ancak komisyon yapısında bir değişiklik yapılmadığından TÜRK-İŞ'in asgari ücret maratonunda yer alması beklenmiyor.