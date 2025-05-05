Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verileri asgari ücret ve emekli aylıklarında yılın ilk 4 ayında meydana gelen erimeyi gözler önüne serdi.

TÜİK tarafından bugün açıklanan nisan ayı verilerinde, enflasyonun aylık bazda yüzde 3, yıllık bazda yüzde 37,86 olarak gerçekleştiği, yılık ilk 4 ayındaki enflasyonun ise yüzde 13,36 olduğu kaydedildi.

Asgari ücret yaklaşık 3 bin lira eridi

Net asgari ücret 2025 yılında yüzde 30 zamla 17 bin 2 liradan 22 bin 104 liraya çıkarılmıştı.

Bugün açıklanan verilere göre asgari ücretteki 4 aylık enflasyon sonucu oluşan erime 2 bin 953 liraya ulaştı.

Böylece 4 aylık enflasyon karşısında eriyen asgari ücretin değeri 19 bin 151 liraya geriledi.

Yıl başında 5 bin 102 lira artırılan asgari ücrette enflasyon kaynaklı yaklaşık 3 bin lira erime yaşandı.

Emekli aylıkları da eridi

Diğer bir yandan asgari ücrette olduğu gibi emekli aylıklarına yapılan yüzde 15,75'lik zam da yılın ilk 4 ayında enflasyon karşısında eridi.

En düşük emekli aylığı 2025 Ocak'ta yüzde 15,75 artışa 14 bin 619 liraya yükseltilmişti.

En düşük emekli aylığı nisan sonu itibarıyla yıl başından beri enflasyon kaynaklı 1933 lira kayıp yaşadı.

2025 Ocak'ta en düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira olarak belirlenirken nisan sonunda enflasyon kaynaklı erimiş değeri 12 bin 536 lira oldu.

Ozan Bingöl: Ücret artışları zaruri hale geldi

Sosyal medya hesabı X üzerinden asgari ücret ve emekli aylıklarındaki erimeyi değerlendiren Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, "Bu durum aslında yılın ikinci yarısında dar gelirliye, emekliye, asgari ücretliye ücret artışlarını zaruri hale getirmiştir. Bütçe imkanları bu yönde mutlak suretle değerlendirilmelidir" dedi.

Ekonomist İris Cibre de X'te yaptığı paylaşımla ücretlerdeki erimeye değinerek şu ifadelere yer verdi:

"4 aylık enflasyon 13%

Asgari ücrete 30%

Emekliye 15.75% enflasyon farkı ile

Asgari ücret zammının nerdeyse yarısı

Emekli ücret zammının nerdeyse tamamı eridi..."