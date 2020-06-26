"Asgari ücret yeniden belirlenmeli"

26 Haziran 2020

Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, asgari ücretin bu seneye özel yeniden belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Haziran ayının sonuna kadar asgari ücretle ilgili asgari ücret tespit komisyonu toplanmalı ve bir değerlendirme yapmalı" dedi.

Türkiye'de belirlenen asgari ücretin dört kişilik ailenin ihtiyaçlarını karşılamadığını belirten Baş, şu ifadelerini kullandı: “Asgari ücret; askeri geçim indirimi (AGİ) dahil neti 2.324,70 TL 01.01.2020 tarihinde dolar kuru 5,94 Türk Lirası. Asgari ücret 391 Dolara tekabül ediyor. Bugün dolar kuru 6,86 TL Asgari ücret bugün 339 Dolar. Altı ayda asgari ücret ile çalışanlar 52 dolar fakirleşmiş. Ücretleri reel olarak azalmış. Mayıs ayında TÜRK-İş tarafından açıklanan dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 124 liraya, yoksulluk sınırı ise 6 bin 919 liraya yükseldi. Dört kişilik bir ailede üç kişinin çalıştığını varsaysak 2.306 TL kişi başı gelir, asgari ücretin altında kalmış. Türkiye’de belirlenen asgari ücretin dört kişilik bir ailenin zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması bir yana TÜİK’in tek bir işçi için hesapladığı asgari geçim düzeyinin de altında belirlendiği ortaya çıkmaktadır."

"Bu acil bir ihtiyaç"

Baş, "Asgari ücret yılda bir defa, aralık ayının sonunda belirleniyor. Bu seneye özel, olağanüstü bir salgın döneminden geçtiğimiz bu günlerde asgari ücretin yeniden belirlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Haziran ayının sonuna kadar asgari ücretle ilgili asgari ücret tespit komisyonu toplanmalı ve bir değerlendirme yapmalı. Yılın ikinci 6 ayı için yeni bir asgari ücret belirlenmelidir. Bu acil bir ihtiyaç. Reel gelirlerin de azaldığı bir dönemde asgari ücretle ilgili bir değerlendirmenin yapılması zorunlu bir konudur." açıklamasında bulundu.

“Maliyet devlet tarafından karşılanmalı”

Baş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“8 milyon asgari ücretli çalışan için 2020 yılına münhasıran asgari ücret ikinci altı ay için yeniden belirlenmelidir. Bu bir ihtiyaç değil bir zorunluluk haline gelmiştir. Yılbaşından bu yana gelirleri dolar bazında gerileyen, pandemi nedeniyle işine gidemeyen, gelirleri yoksulluk ve açlık sınırının altında kalan bu dar gelirli çalışanlar için düzenleme yapılmalıdır. Yapılacak artışın maliyeti işverenlere değil yine bu döneme özel devlet tarafından karşılanmalıdır.

Asgari ücretin artırılmasının iş dünyası için maliyet artışına yol açacağını ifade eden Baş, ekonominin çarklarının dönebilmesi için asgari ücret artışından kaynaklanacak vergi ve SGK prim yükünü devlet tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.